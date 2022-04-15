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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Релиз 2.0.4) :

Новая версия на Antminer S17+

Изменения:

1) Общая стабильность, оптимизация и доработка основных драйверов.

2) Исправили некорректно работающие профили для модели t17.

3) Исправили перевод для корректного отображения Русского языка.

4) Исправлена ошибка веб сервера когда при долгом аптайме майнер мог подвисать.

5) Добавлена опция режима сна.

6) Добавлена опция отель фии (где вы можете перенаправлять часть мощностей на оплату электричества, размещения оборудования или оплату за обслуживания майнеров).

7) Добавлен перерасчет минимального хешрейта если одна или более плат не прошли инициализацию.

8) Изменили режим работы кулеров когда они переводятся в 100% за 5 градусов от критической температуры (было 10).

9) Добавили сигнатуру (подпись) для полной безопасности проникновения вирусов с полной возможностью откатится на стоковую прошивку без сд карты, при этом оставили доступ к ssh для полного доступа к вашему железу и полной децентрализации (SSH по умолчанию выключен).

10) Для тех, кто к сожалению пострадал от антбилд мы сделали блокировку, чтобы ваш хэш не уводили.

11) Добавлена уникальная ЗАЩИТА!!! На аппаратном уровне против Antbuild и всех ему подобных вирусов навсегда!!!

12)Добавлена опция отключения проверки температурного датчика (temp sensor reading error)

DEV FEE — 2,8%

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОШИВКИ НЕОБХОДИМО РАЗБЛОКИРОВАТЬ SSH !!!!

РАЗБЛОКИРОВКА SSH работает на всех версиях прошивок до декабря 2019 года

Если у вас версия прошивки декабрь 2019 и старше то вам необходимо использовать SD образ выложенный у нас на сайте (инструкции вложены в файлах), после того как вы установили образ вам не надо делать разблокировку. Версию прошивки можно посмотреть в разделе System — file system version.