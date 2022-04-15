VNISH Official
Лучшее решение для майнинга!
Снижение потребления до 20%
Увеличение прибыли до 50%
О компании
Профессиональные прошивки VNISH для разгона Antminer S19/T19/S9/S17/T17/T9+/L3+/Innosilicon/WhatsMiner
Наша профессиональная международная команда многие годы создает специализированное программное обеспечение (прошивки) для широкого ассортимента майнингового оборудования. В частности, прошивки применимы и повсеместно используются в таких известных моделях, как Bitmain Antminer L3++, L3+, T9+, S9j, S9i, S9, T17, S17pro, S17, T17+, S17+, T19 и S19 (все модели), Innosilicon, WhatsMiner. Все они доступны для скачивания на нашем сайте для последующей установки на ваших устройствах.
В нашу корпоративную культуру вшита любовь к инновациям и технологическим изменениям, которую мы способны дарить миру блокчейн. Мы гордимся нашими хардкорными знаниями на стыке соответствующего hardware и software, позволяющими предложить продуктовую линейку наших прошивок для майнинговых устройств.
Пройден долгий путь первоначального R&D, определения нужд и потребностей майнинг-сообщества, тесного общения с производителями устройств и пользователями, прежде чем были разработаны десятки наших прошивок, как и сотни обновлений и новых релизов к ним.
Все это ведет нас к нашей цели - помочь Вам повысить прибыльность бизнеса и качество майнинга благодаря максимально эффективному использованию современных технологий разгона. Сегодня наши IT-решения признаны настоящим стандартом на рынке и ему доверяют клиенты, находящиеся на территории всех основных майнинг-юрисдикций: Россия, CША, Канада, Ирландия, Исландия, страны СНГ, Украина, Грузия и так далее.
Мы выражаем готовность идти еще дальше и приглашаем ведущие мировые майнинг фермы и майнинг-отели ознакомиться с уникальными преимуществами наших прошивок.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОШИВКИ
- Идеально подходит для использования в майнерах разных моделей и годов выпуска
- Впечатляет своими результатами инвесторов и управляющих майнинговыми фермами
- Меняет представление о возможных сроках окупаемости нового майнингового оборудования
- Обеспечивает инвестиционную отдачу и повышение доходности до 30%
- Снижает уровень энергопотребления на 15-20%
- Позволяет обеспечивать гибкие условия партнерства с администраторами майнинг-отелей и их экономическую мотивацию
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?
- Cильнейшая IT-команда разработчиков в Восточной Европе и на постсоветском пространстве
- Многолетняя экспертиза в сфере блокчейн
- Уникальные технологии нового поколения и гибридная инфраструктура
- Подтвержденные практикой метрики результативности предлагаемых решений
- Широкий ряд поддерживаемых устройств
- Готовность к партнерству с крупнейшими майнинговыми проектами
- Сервисная и техническая поддержка
- Эксклюзивные сроки выхода новых релизов и версий
Функционал VNISH
Бесплатная кастомная прошивка для майнинга с защитой от вирусов и технологией AsicBoost
Готовые профили
Готовые профили для разгона или даунвольта (снижения потребления), увеличение доходности оборудования.
AUTO CHIP TUNNING
Автоматическая настройка частот, вольтажа чипов асика (уменьшение HW ошибок, увеличение хешрейта, продление срока жизни асика).
Отключение вентиляторов
Отключение в иммерсионном охлаждении, уменьшение шума, тихий старт, поддержание температуры на чипах, увеличение срока жизни.
Массовая смена пароля
Cмена пароля, смена или отключения порта SSH и передача конфига с профилем на неограниченное количество асиков в одной сети.
Контроль температуры
Функция автоматического понижения профиля при перегреве и повышения профиля при нормализации температуры.
Технология ASIC BOOST
Cнижение потребления в среднем до 20% за счет оптимизации алгоритма при сохранение хешрейта.
Антивирус
Автопоиск и уничтожение вирусов (ANTBUILD, NIGHT SWITCHER и другие).
FIND ME
Функция поиска асика на ферме.
WATTMETER
Функция вывода количества потребляемого электричества.
SLEEP MODE
Функция «режим сна» при ее включении, майнинг останавливается и вентиляторы опускаются до минимальных оборотов.
POWER SAVE
Отключение потребления электричества при отключении интернета или пулов ( на оригинальной прошивке BITMAIN asic продолжает потреблять электричество).
HOTEL FEE
Функция перенаправления части мощностей на оплату электричества, размещения оборудования или оплату за обслуживания майнеров.
Наши прошивки
Официальная прошивка VNISH для ANTMINER 19 серии
Antminer S19 T19
- Технология Asicboost
- Разгон до 170 TH/s иммерсионное охлаждение
- Снижение потребления до 20%
- Требует использования SD-карты
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ВНИМАНИЕ: Прошивка работает только с Antminer S19, S19j, S19jpro, S19pro, T19
Для установки прошивки используйте SD-карту (не более 16 ГБ, FAT 32)
Загрузите SD-файл для вашей версии контрольный платы S19, распакуйте и прочитайте инструкцию по установке.
Если контрольная плата состоит из 2 частей и слот SD карты расположен внутри на контрольной плате то вам необходимо использовать BB (beagle bone) версию (смотрите файл типы контрольных плат)
Вставьте SD-карту с прошивкой VNISH и включите майнер, если вы вытащите SD-карту, вернется прошивка BITMAIN.
Если требуется обновить версию уже используемой прошивки VNISH на SD карте, то необходимо скачать WEB версию прошивки VNISH и загрузить ее через функцию UPGRАDE
Если при разгоне потребление будет выше 4600 ватт необходимо сделать UPGRADE БЛОКА ПИТАНИЯ (см. инструкцию по доработке блока).
DEV FEE — 2,8%
Официальные прошивки VNISH для ANTMINER 17 серии
Antminer S17+
- Разгон до 90 TH/s на воздушном охлаждении
- Разгон до 100 TH/s иммерсионное охлаждение
- Технология Asicboost
- Снижение потребления до 20%
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Релиз 2.0.4) :
Новая версия на Antminer S17+
Изменения:
1) Общая стабильность, оптимизация и доработка основных драйверов.
2) Исправили некорректно работающие профили для модели t17.
3) Исправили перевод для корректного отображения Русского языка.
4) Исправлена ошибка веб сервера когда при долгом аптайме майнер мог подвисать.
5) Добавлена опция режима сна.
6) Добавлена опция отель фии (где вы можете перенаправлять часть мощностей на оплату электричества, размещения оборудования или оплату за обслуживания майнеров).
7) Добавлен перерасчет минимального хешрейта если одна или более плат не прошли инициализацию.
8) Изменили режим работы кулеров когда они переводятся в 100% за 5 градусов от критической температуры (было 10).
9) Добавили сигнатуру (подпись) для полной безопасности проникновения вирусов с полной возможностью откатится на стоковую прошивку без сд карты, при этом оставили доступ к ssh для полного доступа к вашему железу и полной децентрализации (SSH по умолчанию выключен).
10) Для тех, кто к сожалению пострадал от антбилд мы сделали блокировку, чтобы ваш хэш не уводили.
11) Добавлена уникальная ЗАЩИТА!!! На аппаратном уровне против Antbuild и всех ему подобных вирусов навсегда!!!
12)Добавлена опция отключения проверки температурного датчика (temp sensor reading error)
DEV FEE — 2,8%
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОШИВКИ НЕОБХОДИМО РАЗБЛОКИРОВАТЬ SSH !!!!
РАЗБЛОКИРОВКА SSH работает на всех версиях прошивок до декабря 2019 года
Если у вас версия прошивки декабрь 2019 и старше то вам необходимо использовать SD образ выложенный у нас на сайте (инструкции вложены в файлах), после того как вы установили образ вам не надо делать разблокировку. Версию прошивки можно посмотреть в разделе System — file system version.
Antminer S17 S17Pro
- Разгон до 75 TH/s на воздушном охлаждении
- Разгон до 85 TH/s иммерсионное охлаждение
- Технология Asicboost
- Снижение потребления до 20%
Подробнее / Скачать
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Релиз 2.0.4) :
Новая версия на Antminer S17/S17Pro
Изменения:
1) Общая стабильность, оптимизация и доработка основных драйверов.
2) Исправили некорректно работающие профили для модели t17.
3) Исправили перевод для корректного отображения Русского языка.
4) Исправлена ошибка веб сервера когда при долгом аптайме майнер мог подвисать.
5) Добавлена опция режима сна.
6) Добавлена опция отель фии (где вы можете перенаправлять часть мощностей на оплату электричества, размещения оборудования или оплату за обслуживания майнеров).
7) Добавлен перерасчет минимального хешрейта если одна или более плат не прошли инициализацию.
8) Изменили режим работы кулеров когда они переводятся в 100% за 5 градусов от критической температуры (было 10).
9) Добавили сигнатуру (подпись) для полной безопасности проникновения вирусов с полной возможностью откатится на стоковую прошивку без сд карты, при этом оставили доступ к ssh для полного доступа к вашему железу и полной децентрализации (SSH по умолчанию выключен).
10) Для тех, кто к сожалению пострадал от антбилд мы сделали блокировку, чтобы ваш хэш не уводили.
11) Добавлена уникальная ЗАЩИТА!!! На аппаратном уровне против Antbuild и всех ему подобных вирусов навсегда!!!
12)Добавлена опция отключения проверки температурного датчика (temp sensor reading error)
DEV FEE — 2,8%
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОШИВКИ НЕОБХОДИМО РАЗБЛОКИРОВАТЬ SSH !!!!
РАЗБЛОКИРОВКА SSH работает на всех версиях прошивок до декабря 2019 года.
Если у вас версия прошивки декабрь 2019 и старше то вам необходимо использовать SD образ выложенный у нас на сайте (инструкции вложены в файлах), после того как вы установили образ вам не надо делать разблокировку. Версию прошивки можно посмотреть в разделе System — file system version.
Antminer T17+
- Разгон до 65 TH/s на воздушном охлаждении
- Разгон до 75 TH/s иммерсионное охлаждение
- Технология Asicboost
- Снижение потребления до 20%
Подробнее / Скачать
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Релиз 2.0.4) :
Новая версия на Antminer T17+
Изменения:
- Общая стабильность, оптимизация и доработка основных драйверов.
- Исправили некорректно работающие профили для модели t17.
- Исправили перевод для корректного отображения Русского языка.
- Исправлена ошибка веб сервера когда при долгом аптайме майнер мог подвисать.
- Добавлена опция режима сна.
- Добавлена опция отель фии (где вы можете перенаправлять часть мощностей на оплату электричества, размещения оборудования или оплату за обслуживания майнеров).
- Добавлен перерасчет минимального хешрейта если одна или более плат не прошли инициализацию.
- Изменили режим работы кулеров когда они переводятся в 100% за 5 градусов от критической температуры (было 10).
- Добавили сигнатуру (подпись) для полной безопасности проникновения вирусов с полной возможностью откатится на стоковую прошивку без сд карты, при этом оставили доступ к ssh для полного доступа к вашему железу и полной децентрализации (SSH по умолчанию выключен).
- Для тех, кто к сожалению пострадал от антбилд мы сделали блокировку, чтобы ваш хэш не уводили.
- Добавлена уникальная ЗАЩИТА!!! На аппаратном уровне против Antbuild и всех ему подобных вирусов навсегда!!
- 12)Добавлена опция отключения проверки температурного датчика (temp sensor reading error)
DEV FEE — 2,8%
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОШИВКИ НЕОБХОДИМО РАЗБЛОКИРОВАТЬ SSH !!!!
РАЗБЛОКИРОВКА SSH работает на всех версиях прошивок до декабря 2019 года
Если у вас версия прошивки декабрь 2019 и старше то вам необходимо использовать SD образ выложенный у нас на сайте (инструкции вложены в файлах), после того как вы установили образ вам не надо делать разблокировку. Версию прошивки можно посмотреть в разделе System — file system version
Antminer T17
- Разгон до 55 TH/s на воздушном охлаждении
- Разгон до 65 TH/s иммерсионное охлаждение
- Технология Asicboost
- Снижение потребления до 20%
Подробнее / Скачать
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Релиз 2.0.4) :
Новая версия на Antminer S17/S17Pro/S17+
Изменения:
1) Общая стабильность, оптимизация и доработка основных драйверов.
2) Исправили некорректно работающие профили для модели t17.
3) Исправили перевод для корректного отображения Русского языка.
4) Исправлена ошибка веб сервера когда при долгом аптайме майнер мог подвисать.
5) Добавлена опция режима сна.
6) Добавлена опция отель фии (где вы можете перенаправлять часть мощностей на оплату электричества, размещения оборудования или оплату за обслуживания майнеров).
7) Добавлен перерасчет минимального хешрейта если одна или более плат не прошли инициализацию.
8) Изменили режим работы кулеров когда они переводятся в 100% за 5 градусов от критической температуры (было 10).
9) Добавили сигнатуру (подпись) для полной безопасности проникновения вирусов с полной возможностью откатится на стоковую прошивку без сд карты, при этом оставили доступ к ssh для полного доступа к вашему железу и полной децентрализации (SSH по умолчанию выключен).
10) Для тех, кто к сожалению пострадал от антбилд мы сделали блокировку, чтобы ваш хэш не уводили.
11) Добавлена уникальная ЗАЩИТА!!! На аппаратном уровне против Antbuild и всех ему подобных вирусов навсегда!!!
12)Добавлена опция отключения проверки температурного датчика (temp sensor reading error)
DEV FEE — 2,8%
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОШИВКИ НЕОБХОДИМО РАЗБЛОКИРОВАТЬ SSH !!!!
РАЗБЛОКИРОВКА SSH работает на всех версиях прошивок до декабря 2019 года.
Если у вас версия прошивки декабрь 2019 и старше то вам необходимо использовать SD образ выложенный у нас на сайте (инструкции вложены в файлах), после того как вы установили образ вам не надо делать разблокировку. Версию прошивки можно посмотреть в разделе System — file system version.
Официальные прошивки VNISH для ANTMINER 9 серии
Antminer S9 S9i S9j
ВНИМАНИЕ: Прошивка подходит на все асики Antminer S9, S9i, S9j
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Подробнее / Скачать
РЕЛИЗ 3.9.0
Возможность разгона на воздушном охлаждение до 19 TH/s
Возможность разгона на иммерсионном охлаждение до 22 TH/s
DEV FEE — 1,8%
Если при смене прошивки BITMAIN вы видите сообщение: can not find signature
Это означает что на вашем оборудовании установлена прошивка BITMAIN 2019 года, в которой установлена защита от перезаписи, прошивки 2018 года не имеют данной защиты.
Antminer T9+
- Разгон до 14 TH/s на воздушном охлаждении
- Разгон до 16 TH/s иммерсионное охлаждение
- Снижение потребления до 20%
Подробнее / Скачать
ВНИМАНИЕ : Прошивка подходит только на Antminer T9+
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
РЕЛИЗ 3.9.0
DEV FEE — 1,8%
Если при смене прошивки BITMAIN вы видите сообщение: can not find signature
Это означает что на вашем оборудовании установлена прошивка BITMAIN 2019 года, в которой установлена защита от перезаписи, прошивки 2018 года не имеют данной защиты.
Antminer L3+ L3++
- Разгон до 650 MH на воздушном охлаждении.
- Разгон более 650 MH иммерсионное охлаждение.
Подробнее / Скачать
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Релиз 3.9.0
Исправили ошибку dev fee pool error.
Исправили мелкие ошибки.
Исправили ошибку фана при низких оборотах.
Добавили функцию Find Miner в конфиг мультипликатор для поиска большего количество майнеров сразу.
DEV FEE — 1,8%
ВНИМАНИЕ : Прошивка подходит на все асики Antminer L3 +/ L3++
Если при смене прошивки BITMAIN вы видите сообщение: can not find signature
Это означает что на вашем оборудовании установлена прошивка BITMAIN 2019 года, в которой установлена защита от перезаписи, прошивки 2018 года не имеют данной защиты.
Официальная прошивка VNISH для INNOSILICON
Innosilicon T2T, T2Tz, T2T+
ВНИМАНИЕ : прошивка подходит только для T2Tz
Необходимо скачать файл, распаковать, прочитать инструкцию по установке. Релиз 3.1.9
Подробнее / Скачать
ПОПУЛЯРНЫЕ РЕЖИМЫ T2Tz:
26 TH/s — 2100 watt (80 watt -TH/s)
30 TH/s — 2400 watt (80 watt -TH/s)
26 TH/s — 2300 watt (88 watt -TH/s)
Официальная прошивка VNISH для WHATSMINER
WHATSMINER
Данное ПО находится в разработке. Ожидайте выхода официального релиза.
Условия сотрудничества
Действует партнерская программа для владельцев, управляющих, администраторов хостинг компаний (майнинг отелей).
Мы готовы разработать прошивку с вашим логотипом и включением вашего DEV FEE процента. Это позволит вам гарантированно в срок собирать арендную плату с ваших клиентов, ваши клиенты начнут получать дополнительный доход используя нашу прошивку.
В рамках программы оказываем консультации, обучение и помощь в установке и настройке. При выходе обновлений ваша версия обновляется до последней.Мы работаем со многими Хостинг компаниями по всему миру( Грузия , США , Канада , Китай , Казахстан , Россия, Украина и другие )
Партнёры VNISH
Наши контакты
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Вы можете написать нам по вопросам:
Сотрудничества (обсуждения индивидуальных условий партнёрства).
Технической поддержке (установке и настройке прошивок, устранения проблемам с оборудованием).