VNISH Official

Лучшее решение для майнинга!

Снижение потребления до 20%

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vnish firmware 2022

О компании

Профессиональные прошивки VNISH для разгона Antminer S19/T19/S9/S17/T17/T9+/L3+/Innosilicon/WhatsMiner

Наша профессиональная международная команда многие годы создает специализированное программное обеспечение (прошивки) для широкого ассортимента майнингового оборудования. В частности, прошивки применимы и повсеместно используются в таких известных моделях, как Bitmain Antminer L3++, L3+, T9+, S9j, S9i, S9, T17, S17pro, S17, T17+, S17+, T19 и S19 (все модели), Innosilicon, WhatsMiner. Все они доступны для скачивания на нашем сайте для последующей установки на ваших устройствах.

vnish mining

В нашу корпоративную культуру вшита любовь к инновациям и технологическим изменениям, которую мы способны дарить миру блокчейн. Мы гордимся нашими хардкорными знаниями на стыке соответствующего hardware и software, позволяющими предложить продуктовую линейку наших прошивок для майнинговых устройств.

Пройден долгий путь первоначального R&D, определения нужд и потребностей майнинг-сообщества, тесного общения с производителями устройств и пользователями, прежде чем были разработаны десятки наших прошивок, как и сотни обновлений и новых релизов к ним.

Все это ведет нас к нашей цели - помочь Вам повысить прибыльность бизнеса и качество майнинга благодаря максимально эффективному использованию современных технологий разгона. Сегодня наши IT-решения признаны настоящим стандартом на рынке и ему доверяют клиенты, находящиеся на территории всех основных майнинг-юрисдикций: Россия, CША, Канада, Ирландия, Исландия, страны СНГ, Украина, Грузия и так далее.

Мы выражаем готовность идти еще дальше и приглашаем ведущие мировые майнинг фермы и майнинг-отели ознакомиться с уникальными преимуществами наших прошивок.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОШИВКИ
  • Идеально подходит для использования в майнерах разных моделей и годов выпуска
  • Впечатляет своими результатами инвесторов и управляющих майнинговыми фермами
  • Меняет представление о возможных сроках окупаемости нового майнингового оборудования
  • Обеспечивает инвестиционную отдачу и повышение доходности до 30%
  • Снижает уровень энергопотребления на 15-20%
  • Позволяет обеспечивать гибкие условия партнерства с администраторами майнинг-отелей и их экономическую мотивацию
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?
  • Cильнейшая IT-команда разработчиков в Восточной Европе и на постсоветском пространстве
  • Многолетняя экспертиза в сфере блокчейн
  • Уникальные технологии нового поколения и гибридная инфраструктура
  • Подтвержденные практикой метрики результативности предлагаемых решений
  • Широкий ряд поддерживаемых устройств
  • Готовность к партнерству с крупнейшими майнинговыми проектами
  • Сервисная и техническая поддержка
  • Эксклюзивные сроки выхода новых релизов и версий

Функционал VNISH

Бесплатная кастомная прошивка для майнинга с защитой от вирусов и технологией AsicBoost
Готовые профили

Готовые профили для разгона или даунвольта (снижения потребления), увеличение доходности оборудования.

AUTO CHIP TUNNING

Автоматическая настройка частот, вольтажа чипов асика (уменьшение HW ошибок, увеличение хешрейта, продление срока жизни асика).

Отключение вентиляторов

Отключение в иммерсионном охлаждении, уменьшение шума, тихий старт, поддержание температуры на чипах, увеличение срока жизни.

Массовая смена пароля

Cмена пароля, смена или отключения порта SSH и передача конфига с профилем на неограниченное количество асиков в одной сети.

Контроль температуры

Функция автоматического понижения профиля при перегреве и повышения профиля при нормализации температуры.

Технология ASIC BOOST

Cнижение потребления в среднем до 20% за счет оптимизации алгоритма при сохранение хешрейта.

Антивирус

Автопоиск и уничтожение вирусов (ANTBUILD, NIGHT SWITCHER и другие).

FIND ME

Функция поиска асика на ферме.

WATTMETER

Функция вывода количества потребляемого электричества.

SLEEP MODE

Функция «режим сна» при ее включении, майнинг останавливается и вентиляторы опускаются до минимальных оборотов.

POWER SAVE

Отключение потребления электричества при отключении интернета или пулов ( на оригинальной прошивке BITMAIN asic продолжает потреблять электричество).

HOTEL FEE

Функция перенаправления части мощностей на оплату электричества, размещения оборудования или оплату за обслуживания майнеров.

Наши прошивки

antminer-80

Официальная прошивка VNISH для ANTMINER 19 серии

Antminer S19 T19

  • Технология Asicboost
  • Разгон до 170 TH/s иммерсионное охлаждение
  • Снижение потребления до 20%
  • Требует использования SD-карты
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ВНИМАНИЕ: Прошивка работает только с Antminer S19, S19j, S19jpro, S19pro, T19

Для установки прошивки используйте SD-карту (не более 16 ГБ, FAT 32)

Загрузите SD-файл для вашей версии контрольный платы S19, распакуйте и прочитайте инструкцию по установке.

Если контрольная плата состоит из 2 частей и слот SD карты расположен внутри на контрольной плате то вам необходимо использовать BB (beagle bone) версию (смотрите файл типы контрольных плат)

Вставьте SD-карту с прошивкой VNISH и включите майнер, если вы вытащите SD-карту, вернется прошивка BITMAIN.

Если требуется обновить версию уже используемой прошивки VNISH на SD карте, то необходимо скачать WEB версию прошивки VNISH и загрузить ее через функцию UPGRАDE

Если при разгоне потребление будет выше 4600 ватт необходимо сделать UPGRADE БЛОКА ПИТАНИЯ (см. инструкцию по доработке блока).

DEV FEE — 2,8%

SD VERSION 1.1.8
S19 SD образ
S19j SD образ
S19j-bb SD образ
S19jpro SD образ
S19jpro-bb SD образ
S19pro SD образ
T19 SD образ
UPGRADE БЛОКА ПИТАНИЯ
ТИПЫ КОНТРОЛЬНЫХ ПЛАТ
WEB VERSION 1.1.8
S19 WEB
S19j WEB
S19j-bb WEB
S19jpro WEB
S19jpro-bb WEB
S19pro WEB
T19 WEB
UPGRADE БЛОКА ПИТАНИЯ
ТИПЫ КОНТРОЛЬНЫХ ПЛАТ
antminer-80

Официальные прошивки VNISH для ANTMINER 17 серии

Antminer S17+

  • Разгон до 90 TH/s на воздушном охлаждении
  • Разгон до 100 TH/s иммерсионное охлаждение
  • Технология Asicboost
  • Снижение потребления до 20%
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Релиз 2.0.4) :

Новая версия на Antminer S17+

Изменения:

1) Общая стабильность, оптимизация и доработка основных драйверов.
2) Исправили некорректно работающие профили для модели t17.
3) Исправили перевод для корректного отображения Русского языка.
4) Исправлена ошибка веб сервера когда при долгом аптайме майнер мог подвисать.
5) Добавлена опция режима сна.
6) Добавлена опция отель фии (где вы можете перенаправлять часть мощностей на оплату электричества, размещения оборудования или оплату за обслуживания майнеров).
7) Добавлен перерасчет минимального хешрейта если одна или более плат не прошли инициализацию.
8) Изменили режим работы кулеров когда они переводятся в 100% за 5 градусов от критической температуры (было 10).
9) Добавили сигнатуру (подпись) для полной безопасности проникновения вирусов с полной возможностью откатится на стоковую прошивку без сд карты, при этом оставили доступ к ssh для полного доступа к вашему железу и полной децентрализации (SSH по умолчанию выключен).
10) Для тех, кто к сожалению пострадал от антбилд мы сделали блокировку, чтобы ваш хэш не уводили.
11) Добавлена уникальная ЗАЩИТА!!! На аппаратном уровне против Antbuild и всех ему подобных вирусов навсегда!!!

12)Добавлена опция отключения проверки температурного датчика (temp sensor reading error)

DEV FEE — 2,8%

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОШИВКИ НЕОБХОДИМО РАЗБЛОКИРОВАТЬ SSH !!!!
РАЗБЛОКИРОВКА SSH работает на всех версиях прошивок до декабря 2019 года

Если у вас версия прошивки декабрь 2019 и старше то вам необходимо использовать SD образ выложенный у нас на сайте (инструкции вложены в файлах), после того как вы установили образ вам не надо делать разблокировку. Версию прошивки можно посмотреть в разделе System — file system version.

Скачать VNISH S17+
Скачать VNISH S17+ SD образ
Разблокировка SSH и инструкция
Скачать BITMAIN S17+ SD образ

Antminer S17 S17Pro

  • Разгон до 75 TH/s на воздушном охлаждении
  • Разгон до 85 TH/s иммерсионное охлаждение
  • Технология Asicboost
  • Снижение потребления до 20%
Подробнее / Скачать

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Релиз 2.0.4) :

Новая версия на Antminer S17/S17Pro

Изменения:

1) Общая стабильность, оптимизация и доработка основных драйверов.
2) Исправили некорректно работающие профили для модели t17.
3) Исправили перевод для корректного отображения Русского языка.
4) Исправлена ошибка веб сервера когда при долгом аптайме майнер мог подвисать.
5) Добавлена опция режима сна.
6) Добавлена опция отель фии (где вы можете перенаправлять часть мощностей на оплату электричества, размещения оборудования или оплату за обслуживания майнеров).
7) Добавлен перерасчет минимального хешрейта если одна или более плат не прошли инициализацию.
8) Изменили режим работы кулеров когда они переводятся в 100% за 5 градусов от критической температуры (было 10).
9) Добавили сигнатуру (подпись) для полной безопасности проникновения вирусов с полной возможностью откатится на стоковую прошивку без сд карты, при этом оставили доступ к ssh для полного доступа к вашему железу и полной децентрализации (SSH по умолчанию выключен).
10) Для тех, кто к сожалению пострадал от антбилд мы сделали блокировку, чтобы ваш хэш не уводили.
11) Добавлена уникальная ЗАЩИТА!!! На аппаратном уровне против Antbuild и всех ему подобных вирусов навсегда!!!

12)Добавлена опция отключения проверки температурного датчика (temp sensor reading error)

DEV FEE — 2,8%

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОШИВКИ НЕОБХОДИМО РАЗБЛОКИРОВАТЬ SSH !!!!

РАЗБЛОКИРОВКА SSH работает на всех версиях прошивок до декабря 2019 года.

Если у вас версия прошивки декабрь 2019 и старше то вам необходимо использовать SD образ выложенный у нас на сайте (инструкции вложены в файлах), после того как вы установили образ вам не надо делать разблокировку. Версию прошивки можно посмотреть в разделе System — file system version.

Скачать VNISH S17/S17Pro
Скачать VNISH S17/S17Pro SD образ
Разблокировка SSH и инструкция
Скачать BITMAIN S17/S17Pro SD образ

Antminer T17+

  • Разгон до 65 TH/s на воздушном охлаждении
  • Разгон до 75 TH/s иммерсионное охлаждение
  • Технология Asicboost
  • Снижение потребления до 20%
Подробнее / Скачать

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Релиз 2.0.4) :

Новая версия на Antminer T17+

Изменения:

  • Общая стабильность, оптимизация и доработка основных драйверов.
  • Исправили некорректно работающие профили для модели t17.
  • Исправили перевод для корректного отображения Русского языка.
  • Исправлена ошибка веб сервера когда при долгом аптайме майнер мог подвисать.
  • Добавлена опция режима сна.
  • Добавлена опция отель фии (где вы можете перенаправлять часть мощностей на оплату электричества, размещения оборудования или оплату за обслуживания майнеров).
  • Добавлен перерасчет минимального хешрейта если одна или более плат не прошли инициализацию.
  • Изменили режим работы кулеров когда они переводятся в 100% за 5 градусов от критической температуры (было 10).
  • Добавили сигнатуру (подпись) для полной безопасности проникновения вирусов с полной возможностью откатится на стоковую прошивку без сд карты, при этом оставили доступ к ssh для полного доступа к вашему железу и полной децентрализации (SSH по умолчанию выключен).
  • Для тех, кто к сожалению пострадал от антбилд мы сделали блокировку, чтобы ваш хэш не уводили.
  • Добавлена уникальная ЗАЩИТА!!! На аппаратном уровне против Antbuild и всех ему подобных вирусов навсегда!!
  • 12)Добавлена опция отключения проверки температурного датчика (temp sensor reading error)

DEV FEE — 2,8%

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОШИВКИ НЕОБХОДИМО РАЗБЛОКИРОВАТЬ SSH !!!!

РАЗБЛОКИРОВКА SSH работает на всех версиях прошивок до декабря 2019 года

Если у вас версия прошивки декабрь 2019 и старше то вам необходимо использовать SD образ выложенный у нас на сайте (инструкции вложены в файлах), после того как вы установили образ вам не надо делать разблокировку. Версию прошивки можно посмотреть в разделе System — file system version

Скачать VNISH T17+
Скачать VNISH T17+ SD образ
Разблокировка SSH и инструкция
Скачать BITMAIN T17+ SD образ

Antminer T17

  • Разгон до 55 TH/s на воздушном охлаждении
  • Разгон до 65 TH/s иммерсионное охлаждение
  • Технология Asicboost
  • Снижение потребления до 20%
Подробнее / Скачать

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Релиз 2.0.4) :

Новая версия на Antminer S17/S17Pro/S17+

Изменения:

1) Общая стабильность, оптимизация и доработка основных драйверов.
2) Исправили некорректно работающие профили для модели t17.
3) Исправили перевод для корректного отображения Русского языка.
4) Исправлена ошибка веб сервера когда при долгом аптайме майнер мог подвисать.
5) Добавлена опция режима сна.
6) Добавлена опция отель фии (где вы можете перенаправлять часть мощностей на оплату электричества, размещения оборудования или оплату за обслуживания майнеров).
7) Добавлен перерасчет минимального хешрейта если одна или более плат не прошли инициализацию.
8) Изменили режим работы кулеров когда они переводятся в 100% за 5 градусов от критической температуры (было 10).
9) Добавили сигнатуру (подпись) для полной безопасности проникновения вирусов с полной возможностью откатится на стоковую прошивку без сд карты, при этом оставили доступ к ssh для полного доступа к вашему железу и полной децентрализации (SSH по умолчанию выключен).
10) Для тех, кто к сожалению пострадал от антбилд мы сделали блокировку, чтобы ваш хэш не уводили.
11) Добавлена уникальная ЗАЩИТА!!! На аппаратном уровне против Antbuild и всех ему подобных вирусов навсегда!!!

12)Добавлена опция отключения проверки температурного датчика (temp sensor reading error)

DEV FEE — 2,8%

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОШИВКИ НЕОБХОДИМО РАЗБЛОКИРОВАТЬ SSH !!!!

РАЗБЛОКИРОВКА SSH работает на всех версиях прошивок до декабря 2019 года.

Если у вас версия прошивки декабрь 2019 и старше то вам необходимо использовать SD образ выложенный у нас на сайте (инструкции вложены в файлах), после того как вы установили образ вам не надо делать разблокировку. Версию прошивки можно посмотреть в разделе System — file system version.

Скачать VNISH T17
Скачать VNISH T17 SD образ
Разблокировка SSH и инструкция
Скачать BITMAIN T17 SD образ
antminer-80

Официальные прошивки VNISH для ANTMINER 9 серии

Antminer S9 S9i S9j

ВНИМАНИЕ: Прошивка подходит на все асики Antminer S9, S9i, S9j

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Подробнее / Скачать

РЕЛИЗ 3.9.0

1) Добавлена уникальная ЗАЩИТА!!! На аппаратном уровне против Antbuild и всех ему подобных вирусов навсегда!!
2) Добавлена опция отель фии (где вы можете перенаправлять часть мощностей на оплату электричества, размещения оборудования или оплату за обслуживания майнеров).
3) Добавлена опция включения LPM режима ( снижение вольтажа во время майнинга)
4) Изменено визуальное отображение хеш плат(проще физически найти хеш плату в майнере)
5) Добавлена возможность снижения вольтажа на хеш платах до 7.9 вольт
6)Исправлена ошибка DEV FEE POOL ERROR

Возможность разгона на воздушном охлаждение до 19 TH/s

Возможность разгона на иммерсионном охлаждение до 22 TH/s

DEV FEE — 1,8%

Если при смене прошивки BITMAIN вы видите сообщение: can not find signature

Это означает что на вашем оборудовании установлена прошивка BITMAIN 2019 года, в которой установлена защита от перезаписи, прошивки 2018 года не имеют данной защиты.

Если у вас установлена прошивка BITMAIN июнь 2019 года и младше, то можно убрать защиту используя файл «signature» и далее уже загрузить нашу прошивку , если у вас прошивка 31 июля 2019 года снять защиту можно используя файл «signature_31july» и далее уже загрузить нашу прошивку или используйте SD карту (все файлы выложены на сайте и инструкция). Версию прошивки вы можете посмотреть в разделе System — file system version
Если при смене прошивки BITMAIN вы видите другие сообщения или после перепрошивки остается старая прошивка, то есть вероятность, что ваш асик заражен вирусом и он заблокировал возможность апгрейда на любые другие прошивки.
Если в процессе прошивки через SD карту вы видите, что горят 2 лампы (зеленая и красная) на контрольной плате и не моргают, то скорее всего ваша контрольная плата заражена вирусом ANTBUILD, необходимо использовать специальный образ ANTBUILD RECOVERY для блокировки вируса (инструкция вложена в файле).
Рекомендуем всегда менять стандартный пароль root на любой другой и отключать порт ssh, это можно сделать массово при помощи нашей прошивки.
Скачать VNISH S9/S9i/S9j
Скачать VNISH S9/S9i/S9j SD образ
Скачать ANTBUILD RECOVERY
Файл signature для снятия цифровой подписи
Файл signature_31july для снятия цифровой подписи
Скачать руководство пользователя S9
Скачать VNISH S9(DUAL) сдвоенный S9
Инструкция по переделке контрольной платы Antminer S9 для поддержки 6 хеш плат

Antminer T9+

  • Разгон до 14 TH/s на воздушном охлаждении
  • Разгон до 16 TH/s иммерсионное охлаждение
  • Снижение потребления до 20%
Подробнее / Скачать

ВНИМАНИЕ : Прошивка подходит только на Antminer T9+

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РЕЛИЗ 3.9.0

1) Добавлена уникальная ЗАЩИТА!!! На аппаратном уровне против Antbuild и всех ему подобных вирусов навсегда!!
2) Добавлена опция отель фии (где вы можете перенаправлять часть мощностей на оплату электричества, размещения оборудования или оплату за обслуживания майнеров).
3) Добавлена опция включения LPM режима ( снижение вольтажа во время майнинга)
4) Изменено визуальное отображение хеш плат(проще физически найти хеш плату в майнере)
5) Добавлена возможность снижения волтажа на хеш платах до 7.9 вольт
6)Исправлена ошибка DEV FEE POOL ERROR

DEV FEE — 1,8%

Если при смене прошивки BITMAIN вы видите сообщение: can not find signature

Это означает что на вашем оборудовании установлена прошивка BITMAIN 2019 года, в которой установлена защита от перезаписи, прошивки 2018 года не имеют данной защиты.

Если у вас установлена прошивка BITMAIN июнь 2019 года и младше, то можно убрать защиту используя файл «signature» и далее уже загрузить нашу прошивку , если у вас прошивка от июля 2019 и старше, то установка нашей прошивки возможна только через SD карту (все файлы выложены на сайте и инструкция). Версию прошивки вы можете посмотреть в разделе System — file system version
Скачать VNISH T9+
Скачать VNISH T9+ SD образ
Файл signature для снятия цифровой подписи

Antminer L3+ L3++

  • Разгон до 650 MH на воздушном охлаждении.
  • Разгон более 650 MH иммерсионное охлаждение.
Подробнее / Скачать

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Релиз 3.9.0

Исправили ошибку dev fee pool error.

Исправили мелкие ошибки.

Исправили ошибку фана при низких оборотах.

Исправили ошибку функции поиска асика на ферме.
Добавлена опция отель фии (где вы можете перенаправлять часть мощностей на оплату электричества, размещения оборудования или оплату за обслуживания майнеров)
Добавили функцию Find Miner в конфиг мультипликатор для поиска большего количество майнеров сразу.

DEV FEE — 1,8%

ВНИМАНИЕ : Прошивка подходит на все асики Antminer L3 +/ L3++

Если при смене прошивки BITMAIN вы видите сообщение: can not find signature

Это означает что на вашем оборудовании установлена прошивка BITMAIN 2019 года, в которой установлена защита от перезаписи, прошивки 2018 года не имеют данной защиты.

Если у вас установлена прошивка BITMAIN 2019 года установка прошивки vnish возможна через файл снятие сигнатуры или только через SD карту (Архивы выложены на сайте, необходимо скачать архив, распаковать и прочитать инструкцию)
Если в процессе установки прошивки через SD карту зеленая и красная лампы на контрольной плате не моргают и прошивка не устанавливается проверьте правильно ли вы записали SD образ согласно инструкции, то есть вероятность, что ваш асик заражен вирусом и он заблокировал возможность апгрейда на любые другие прошивки, необходимо использовать руководство для лечения вирусов. Рекомендуем всегда менять стандартный пароль root на любой другой и отключать порт ssh, это можно сделать массово при помощи нашей прошивки.
Скачать VNISH L3+ L3++
Руководство для лечения вирусов
Скачать SD образ L3+ L3++
СНЯТИЕ СИГНАТУРЫ L3+ L3++
innosilicon-50

Официальная прошивка VNISH для INNOSILICON

Innosilicon T2T, T2Tz, T2T+

ВНИМАНИЕ : прошивка подходит только для T2Tz

Необходимо скачать файл, распаковать, прочитать инструкцию по установке. Релиз 3.1.9

Подробнее / Скачать

ПОПУЛЯРНЫЕ РЕЖИМЫ T2Tz:

26 TH/s — 2100 watt (80 watt -TH/s)

30 TH/s — 2400 watt (80 watt -TH/s)

STOCK FIRMWARE T2Tz:
26 TH/s — 2300 watt (88 watt -TH/s)
Скачать Innosilicon T2Tz
whatsminer-100

Официальная прошивка VNISH для WHATSMINER

WHATSMINER

Данное ПО находится в разработке. Ожидайте выхода официального релиза.

Условия сотрудничества

Действует партнерская программа для владельцев, управляющих, администраторов хостинг компаний (майнинг отелей).

Мы готовы разработать прошивку с вашим логотипом и включением вашего DEV FEE процента. Это позволит вам гарантированно в срок собирать арендную плату с ваших клиентов, ваши клиенты начнут получать дополнительный доход используя нашу прошивку.

В рамках программы оказываем консультации, обучение и помощь в установке и настройке. При выходе обновлений ваша версия обновляется до последней.

Мы работаем со многими Хостинг компаниями по всему миру( Грузия , США , Канада , Китай , Казахстан , Россия, Украина и другие )

Партнёры VNISH

Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH
Партнёр VNISH

Наши контакты

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